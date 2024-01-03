3 січня російська армія випустила по Авдіївці Донецької області чотири ракети, внаслідок цього одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За даними очільника ОВА, близько 11:00 росіяни випустили по місту чотири ракети й поцілили у житлову забудову. Внаслідок цього 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.

Авдіївка (Фото: голова Донецької ОВА)

Авдіївка (Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

29 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці.

31 грудня представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін заявив, що російські окупанти атакують у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового, намагаючись вбити між ними клин.

3 січня, за даними Генштабу ЗСУ, стало відомо, що українські військові відбили шість атак у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

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