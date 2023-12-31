47 ОМБр: Росіяни намагаються обійти Авдіївку на північний захід від Степового

За словами Лазуткіна, загарбники малими групами також вдаються до спроб обійти Авдіївку на північний захід від Степового

Фото: Генштаб ЗСУ

Представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін заявив в ефірі національного телемарафону, що російські окупанти атакують у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового, намагаючись вбити між ними клин.

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"Після того, як вони зазнали серйозних втрат у бронетехніці, вони вирішили вочевидь зменшити свої втрати, і атакують у напрямку Степового, у напрямку Авдіївського коксохіму, намагаються вбити клин між ними", – сказав він.

За словами Лазуткіна, загарбники малими групами також вдаються до спроб обійти Авдіївку на північний захід від Степового.

Він додав, що якихось серйозних просувань окупантів на Авдіївському напрямку не спостерігається, але вони "ніби вірус, ракова пухлина все одно розповсюджуються по українських територіях".

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