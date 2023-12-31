47 ОМБр: Россияне пытаются обойти Авдеевку северо-западнее Степового

Фото: Генштаб ВСУ

Представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин заявил в эфире национального телемарафона, что российские оккупанты атакуют в направлении Авдеевского коксохимического завода и Степового, пытаясь вбить между ними клин.

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"После того, как они понесли серьезные потери в бронетехнике, они решили явно уменьшить свои потери, и атакуют в направлении Степового, в направлении Авдеевского коксохима, пытаются вбить клин между ними", – сказал он.

По словам Лазуткина, захватчики малыми группами также предпринимают попытки обойти Авдеевку северо-западнее Степового.

Он добавил, что каких-либо серьезных продвижений оккупантов на Авдеевском направлении не наблюдается, но они "будто вирус, раковая опухоль все равно распространяются по украинским территориям".

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