3 января российская армия выпустила по Авдеевке Донецкой области четыре ракеты, в результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По данным главы ОВА, около 11:00 россияне выпустили по городу четыре ракеты и попали в жилую застройку. В результате 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу.

Авдеевка (Фото: глава Донецкой ОВА)

Авдеевка (Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

29 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке.

31 декабря представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин заявил, что российские оккупанты атакуют в направлении Авдеевского коксохимического завода и Степного, пытаясь вбить между ними клин.

3 января, по данным Генштаба ВСУ, стало известно, что украинские военные отбили шесть атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

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