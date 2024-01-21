Зеленський: Захід допоміг нам вистояти, але міг би допомогти нам більше, щоб ми виграли

Президент України сказав, що вагання Заходу з наданням зброї призводить до зайвих смертей в Україні: "Я сприймаю цей коридор часу як кривавий"

Володимир Зеленський (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)

Президент Володимир Зеленський вважає, що військова та фінансова допомога з боку Заходу була вирішальною для того, щоб Україна вистояла у війні, але для перемоги її було недостатньо. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини "Ми не могли б вижити без допомоги США, це факт. І я розраховую на них сьогодні, це правда", – сказав Зеленський. "Ми не могли б вижити без допомоги США, це факт. І я розраховую на них сьогодні, це правда", – сказав Зеленський.

Після цього він зізнався, що за час президентства досі не звик до політичних нюансів, через які Україна зараз опинилася перед загрозою скорочення західної допомоги.

"Усі усміхаються, обіймають вас і кажуть, що ви стійкий, ви такий сильний, лідер вільного світу, рятуєте нашу демократію. Якби український народ не мав такого президента, ми могли б втратити пів Європи, а потім Росія напала б на США, і ми маємо віддати вам усе, що в нас є. А потім – стоп!" – сказав президент.

Він ще раз підкреслив, що не хотів би здатися невдячним, тому що Захід дуже допоміг України й без цієї підтримки Україна б не вижила.

"Вони дуже допомогли нам вистояти. І думаю, могли б допомогти нам ще більше, щоб ми виграли", – сказав Зеленський.

На запитання, чи не здається йому, що партнери роблять достатньо тільки для того, щоб Україна не програла, а не перемогла, Зеленський відповів: "Це питання виживання, тому я не можу, знаєте, переходити на емоції. Але іноді бувають моменти, коли я дійсно не можу зрозуміти або не хочу розуміти".

Він додав, що вагання Заходу з наданням того чи іншого виду зброї лише призводить до зайвих смертей в Україні.

"Іде час – гинуть люди. Тому я сприймаю цей коридор часу як кривавий, дуже болісний. Але не всі це розуміють. Я доношу це з перших днів", – сказав президент.

"F-16 – дуже яскравий приклад. З моменту, коли ми про це говорили, до моменту позитивного сигналу, пройшов рік. З моменту позитивного сигналу до тренувань – ще пів року. З моменту тренувань до постачання – цей період ще не закінчився, бо F-16 ще не прилетіли", – додав він.