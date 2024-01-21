Зеленский: Запад помог нам выстоять, но мог бы помочь нам больше, чтобы мы победили

Президент Украины сказал, что колебания Запада с оружием приводит к лишним смертям в Украине: "Я воспринимаю этот временной коридор как кровавый"

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)

Президент Владимир Зеленский считает, что военная и финансовая помощь со стороны Запада была решающей для того, чтобы Украина выстояла в войне, но для победы ее было недостаточно. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После этого он признался, что за время президентства до сих пор не привык к политическим нюансам, из-за которых Украина сейчас оказалась перед угрозой сокращения западной помощи.

"Все улыбаются, обнимают вас и говорят, что вы стойкий, вы такой сильный, лидер свободного мира, спасаете нашу демократию. Если бы у украинского народа не было такого президента, мы могли бы потерять пол-Европы, а потом Россия напала бы на США, и мы должны отдать вам все, что у нас есть. А потом – стоп!" – сказал президент.

Он еще раз подчеркнул, что не хотел бы показаться неблагодарным, потому что Запад очень сильно помог Украине и без этой поддержки Украина не выжила бы.

"Они очень помогли нам выстоять. И думаю, могли бы помочь нам еще больше, чтобы мы выиграли", – сказал Зеленский.

На вопрос, не кажется ли ему, что партнеры делают достаточно только для того, чтобы Украина не проиграла, а не победила, Зеленский ответил: "Это вопрос выживания, поэтому я не могу, знаете, переходить на эмоции. Но иногда бывают моменты, когда я действительно не могу понять или не хочу понимать".

Он добавил, что колебания Запада с оказанием того или иного вида оружия лишь приводят к лишним смертям в Украине.

"Идет время – гибнут люди. Поэтому я воспринимаю этот временной коридор как кровавый, очень болезненный. Но не все это понимают. Я доношу это с первых дней", – сказал президент.

"F-16 – очень яркий пример. С момента, когда мы об этом говорили, до момента положительного сигнала прошел год. С момента положительного сигнала до тренировок – еще полгода. С момента тренировок до поставки – этот период еще не закончился, потому что F-16 еще не прилетели", – добавил он.