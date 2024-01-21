У Кропивницькому пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомило Суспільне. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.
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Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили близько 13:46, а о 13:51 в Telegram-каналі голови обладміністрації Андрія Райковича з'явилося повідомлення: "Друзі. Тривогу не ігноруємо". Такі попередження, як правило, свідчать про реальність загрози.
Перед цим Повітряні сили попередили, що на Кропивницький летить ракета.
За інформацією Суспільного, вибухів було два – о 13:49 і о 13:52.
Звуки вибухів також чутно в Полтаві, але голова області Філіп Пронін заспокоїв, що на території регіону влучань не зафіксовано.
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