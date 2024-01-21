В Кропивницком прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы, сообщило Суспильне. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в области.
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Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили около 13:46, а в 13:51 в Telegram-канале главы обладминистрации Андрея Райковича появилось сообщение: "Друзья. Тревогу не игнорируем". Такие предупреждения обычно свидетельствуют о реальности угрозы.
Перед этим Воздушные силы предупредили, что на Кропивницкий летит ракета.
По информации Общественного, взрывов было два – в 13:49 и в 13:52.
Звуки взрывов также слышны в Полтаве, но глава области Филипп Пронин успокоил, что на территории региона попаданий не зафиксировано
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