Росія вдруге за день атакувала Кропивницький, були вибухи у Кривому Розі. Працювала ППО

У Кіровоградській ОВА заявили про роботу ППО. У Кривому Розі також все нормально

Вибух (Ілюстративне фото)

У Кривому Розі пролунала низка вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Також вдруге за день гучно у Кропивницькому, передають кореспонденти Суспільного. Згодом місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.

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13:52. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

13:54. Співрозмовник з Кривого Рогу повідомив про перші два вибухи. За кілька хвилин, за його словами, було чути повторні.

Паралельно з тим лунають вибухи у Кропивницькому. За даними журналістів, їх також було декілька.

14:24. Повторні вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому. Моніторингові канали пишуть про, попередньо, вихід Іскандер/С-400.

14:30. Відбій тривоги у Кіровоградській області.

ДОПОВНЕНО о 14:51. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що "все нормально".

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що під час останніх повітряних тривог в Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.