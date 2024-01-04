Росія вдруге за день атакувала Кропивницький, були вибухи у Кривому Розі. Працювала ППО

Росія вдруге за день атакувала Кропивницький, були вибухи у Кривому Розі. Працювала ППОдоповнено
У Кривому Розі пролунала низка вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Також вдруге за день гучно у Кропивницькому, передають кореспонденти Суспільного. Згодом місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
13:52. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
13:54. Співрозмовник з Кривого Рогу повідомив про перші два вибухи. За кілька хвилин, за його словами, було чути повторні.
Паралельно з тим лунають вибухи у Кропивницькому. За даними журналістів, їх також було декілька.
14:24. Повторні вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому. Моніторингові канали пишуть про, попередньо, вихід Іскандер/С-400.
14:30. Відбій тривоги у Кіровоградській області.
ДОПОВНЕНО о 14:51. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що "все нормально".
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що під час останніх повітряних тривог в Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
- Зранку 4 січня у Кропивницькому вже були вибухи. За даними ОВА, Росія атакувала ракетою Х-59. Внаслідок цього є загиблий та вісім поранених.
- У Міненерго уточнили, що в Кропивницькому ракетний удар пошкодив обʼєкт "Укренерго". Поранені та загиблий – працівники підприємства. Також пошкоджено об’єкт "Кіровоградобленерго", поранень дістали двоє його енергетиків. Без світла залишилася залізниця.