В Кривом Роге и Кропивницком раздаются взрывы. Военные предупредили о баллистике

Взрыв (Иллюстративное фото)

В Кривом Роге раздался ряд взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Также второй раз за день громко в Кропивницком передают корреспонденты Общественного.

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13:52. В Кировоградской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

13:54. Собеседник из Кривого Рога сообщил о первых двух взрывах. Через несколько минут, по его словам, были слышны повторные.

Параллельно с тем раздаются взрывы в Кропивницком. По данным журналистов, их тоже было несколько.

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