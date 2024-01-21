Росіяни обстріляли міста в Донецькій області. Під вогнем були Мирноград і Селидове – фото

У Мирнограді і Селидовому значні руйнування після нічних обстрілів з боку російських окупаційних військ

Фото: Селидівська МВА

Російські війська уночі випустили снаряди по Мирнограду та Селидовому в Донецькій області, обійшлося без загиблих.

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"Вночі ворог завдав чергового обстрілу двома ракетами по нашому місту", – повідомила вранці Мирноградська міська військова адміністрація.

У Селидовому під обстріл потрапила Нова пошта, повідомила місцева влада і ДСНС. Росіяни завдали двох ударів о 3:15 ночі. Обстрілом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, складські та господарчі споруди.

Фото: Селидівська міська адміністрація

Фото: Селидівська міська адміністрація

Про наслідки обстрілів Мирнограда та Селидового також повідомив Вадим Філашкін, голова Донецької обласної адміністрації.

За його словами, у Мирнограді російські снаряди влучили в заклад культури, а у Селидовому пошкоджено дві п'ятиповерхівки, вісім приватних будинків, сім гаражів, дві господарчі споруди, два нежитлових приміщення, ангар.

Мирноград (Фото: Нацполіція)

Селидове (Фото: Донецкька обладміністрація)