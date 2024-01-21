Россияне обстреляли города Донецкой области. Под огнем были Мирноград и Селидово – фото

В Мирнограде и Селидово значительные разрушения после ночных обстрелов со стороны российских оккупационных войск

Фото: Селидовская МВА

Российские войска ночью выпустили снаряды по Мирнограду и Селидову в Донецкой области, обошлось без погибших.

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"Ночью враг нанес очередной обстрел двумя ракетами по нашему городу", — сообщила утром Мирноградская городская военная администрация.

В Селидово под обстрел попала Новая почта, сообщили местные власти и ГСЧС. Россияне нанесли два удара в 3:15 ночи. Обстрелом повреждены многоэтажные и частные жилые дома, складские и хозяйственные постройки.

Фото: Селидовская городская администрация

Фото: Селидовская городская администрация

О последствиях обстрелов Мирнограда и Селидового сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной администрации.

По его словам, в Мирнограде российские снаряды попали в заведение культуры, а в Селидово повреждены две пятиэтажки, восемь частных домов, семь гаражей, две хозяйственные постройки, два нежилых помещения, ангар.

Мирноград (Фото: Нацполиция)

Селидово: (Фото: Донецкая обладминистрация)