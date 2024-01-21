Россияне обстреляли города Донецкой области. Под огнем были Мирноград и Селидово – фото
Российские войска ночью выпустили снаряды по Мирнограду и Селидову в Донецкой области, обошлось без погибших.
"Ночью враг нанес очередной обстрел двумя ракетами по нашему городу", — сообщила утром Мирноградская городская военная администрация.
В Селидово под обстрел попала Новая почта, сообщили местные власти и ГСЧС. Россияне нанесли два удара в 3:15 ночи. Обстрелом повреждены многоэтажные и частные жилые дома, складские и хозяйственные постройки.
О последствиях обстрелов Мирнограда и Селидового сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной администрации.
По его словам, в Мирнограде российские снаряды попали в заведение культуры, а в Селидово повреждены две пятиэтажки, восемь частных домов, семь гаражей, две хозяйственные постройки, два нежилых помещения, ангар.
- В ночь на 20 января россияне ракетами С-300 ударили по Новогродовке. Там были повреждены 55 частных домов, многоэтажка, детсад, школа и админздание.