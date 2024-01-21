Зеленский: Россия должна почувствовать, что агрессор больше всего теряет от агрессии

Президент Зеленский заявил, что на индивидуальном уровне должен отвечать каждый военный преступник и каждый террорист за преступления в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

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Он подчеркнул, что без решений Москвы о начале этой агрессии были бы живы сейчас тысячи людей.

"За весь террор Россия будет отвечать – должна ответить. Поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях", – заявил он.

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Зеленский также обратил внимание, что на индивидуальном уровне должен отвечать каждый военный преступник и каждый террорист.

"И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", – подчеркнул он.

Россия ежедневно обстреливает регионы Украины. В течение 21 января враг выпустил снаряды по Мирнограду и Селидову в Донецкой области, обошлось без погибших, однако города получили значительные разрушения.

Днем во время воздушной тревоги в Кропивницком и Полтаве прогремели взрывы. Также в Днепропетровской области Силы ПВО сбили ракету.

Также в этот день российская армия обстреляла Донецкую область, в частности, город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения. Позже стало известно об обстреле Марьинской громады, в результате чего погиб один человек, а еще один — получил ранения.

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