Пісторіус: Здобутки РФ незначні, зважаючи на "нелюдські" зусилля Путіна

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає ситуацію на фронті в Україні кращою, ніж це обговорюється в суспільстві. За його словами, територіальні здобутки Росії є незначними, зважаючи на "нелюдські зусилля", які докладає російський диктатор Володимир Путін.

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"Територіальні здобутки Росії є незначними, зважаючи на значні, майже нелюдські зусилля, які докладає Путін, особливо у східних регіонах. Тому я був би обережним з прогнозами", – наголосив він.

На думку Пісторіуса, ситуація зайшла в глухий кут, але Україна продовжує успішно захищатися.

"Жодна зі сторін не здобула будь-яких переваг на місцевості", – підсумував він.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що їх держава у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

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