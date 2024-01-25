Писториус: Достижения РФ незначительны, несмотря на "нечеловеческие" усилия Путина

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает ситуацию на фронте в Украине лучше, чем это обсуждается в обществе. По его словам, ситуация зашла в тупик, а территориальные достижения России незначительны, учитывая "нечеловеческие усилия", которые прилагает российский диктатор Владимир Путин.

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"Территориальные достижения России незначительны, учитывая значительные, почти бесчеловечные усилия, которые прилагает Путин, особенно в восточных регионах. Поэтому я был бы осторожным с прогнозами", – подчеркнул он.

По мнению Писториуса, ситуация зашла в тупик, но Украина продолжает успешно защищаться.

"Ни одна из сторон не получила никаких преимуществ на местности", – подытожил он.

16 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

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