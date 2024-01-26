Россия перешла на военные рельсы, там диктатура, но это не нужно Германии — Писториус

Писториус заявил, что Германия практически каждый день отправляет оружие и боеприпасы в Украину

Борис Писториус (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику, но это не нужно его стране. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, сегодня Германия практически каждый день отправляет Украине оружие и боеприпасы.

"Даже меньшими партиями, когда они там есть, просто для того, чтобы всегда можно было оказать быструю помощь. Но на данный момент мы просто столкнулись с проблемой, связанной с тем, что производство не справляется с такими темпами, как нам нужно", — сказал Писториус.

Он отметил, что Россия является диктатурой и перешла на военную экономику.

"И то и другое нам не нужно в Германии. Мы не можем сказать отрасли: сделайте сейчас то или это, но нам надо заключить контракты", — заявил министр.

Глава ведомства заявил, что считает критику Германии в отношении поставок оружия несправедливой, так как другие страны Европы многое пообещали, но передали Украине меньше.

16 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военных товаров на сумму €7 млрд.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и далее будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

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