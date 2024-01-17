Бундестаг провалив голосування щодо далекобійних Taurus для України

Україна давно запитує у Берліна далекобійні ракети Taurus, але німецький уряд послідовно відмовляє у такій військовій допомозі

Ракета Taurus (Скриншот відео)

Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus. Про це повідомила пресслужба німецького парламенту.

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Пропозиція Християнського демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, яка прямо закликає федеральний уряд надати Києву Taurus, була відхилена більшістю на засіданні ввечері 17 січня.

"За" проголосували 178 депутатів, проти – 485, утрималися – троє.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

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