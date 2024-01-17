Бундестаг провалил голосование о дальнобойных Taurus для Украины

Украина давно запрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, но немецкое правительство последовательно отказывает в такой военной помощи

Ракета Taurus (Скриншот видео)

Бундестаг провалил голосование за проект резолюции о поставке в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщила пресс-служба немецкого парламента.

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Предложение Христианского демократического союза и Христианско-социального союза, которое прямо призывает федеральное правительство предоставить Киеву Taurus, было отклонено большинством на заседании вечером 17 января.

"За" проголосовали 178 депутатов, против – 485, воздержались – трое.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

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