"Не понимаю, почему мы колеблемся". Экс-президент Германии – о ракетах Taurus для Украины

Фото: EPA / CLEMENS BILAN

Бывший президент Германии Йоахим Гаук остро раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Свои мысли он изложил в интервью газете Bild am Sonntag, которое приводит Немецкая волна.

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"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.

Он добавил, что в условиях изнурительной позиционной войны и массированных ударов РФ по украинским городам "я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка".

Гаук сказал, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

"Нам позволено это делать. И мы должны это сделать – используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", — сказал он. Гаук.

Экс-президент Германии упомянул в интервью и канцлера Олафа Шольца.

"Канцлер должен постоянно спрашивать себя, не отстает ли он от своего сформулированного требования сделать все, чтобы Россия не пришла к победному [для нее] мира. Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы для свободного мира", – сказал бывший федеральный президент.

Справка Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.