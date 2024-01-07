"Не понимаю, почему мы колеблемся". Экс-президент Германии – о ракетах Taurus для Украины
Бывший президент Германии Йоахим Гаук остро раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Свои мысли он изложил в интервью газете Bild am Sonntag, которое приводит Немецкая волна.
"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.
Он добавил, что в условиях изнурительной позиционной войны и массированных ударов РФ по украинским городам "я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка".
Гаук сказал, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.
"Нам позволено это делать. И мы должны это сделать – используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", — сказал он. Гаук.
Экс-президент Германии упомянул в интервью и канцлера Олафа Шольца.
"Канцлер должен постоянно спрашивать себя, не отстает ли он от своего сформулированного требования сделать все, чтобы Россия не пришла к победному [для нее] мира. Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы для свободного мира", – сказал бывший федеральный президент.
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Глава МИД Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.