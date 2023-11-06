Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО

Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать дальнобойные ракеты Taurus, если Берлин обеспечит украинцев дополнительными системами противовоздушной обороны накануне зимы. Об этом в интервью немецкому Welt завил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Киев продолжает работать над темой передачи крылатых ракет Taurus Украине.

"Германия всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но не берется во внимание, какой огромный поворот она уже сделала", – добавил он.

В интервью немецкому ZDF на прошлой неделе Кулеба заявил, что в Киеве понимают позицию Берлина, которому нужно время для принятия решения о передаче Украине Taurus, хотя и не одобряют аргумент, что решение откладывается из-за того, что этими ракетами якобы можно бить по территории РФ.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника.



Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотальной заминированности территории штурмов, Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Читайте также: Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.