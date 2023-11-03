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Кулеба: Не відчувається, щоб допомога партнерів Україні якось зменшувалась

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 07:51
Кулеба: Не відчувається, щоб допомога партнерів Україні якось зменшувалась - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Уряд України не спостерігає послаблення міжнародної допомоги, попри появу нового вогнища військового напруження на Близькому Сході. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав в ефірі німецького ZDF.

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За словами Кулеби, він не бачить, щоб підтримка партнерів України "якось зменшувалась", попри те, що союзники почали також допомагати Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС.

Кулеба сказав, що він отримує підтвердження "на всіх рівнях", що підтримка України триватиме.

Міністр також висловив сподівання, що ситуація на Близькому Сході не загострюватиметься ще більше, оскільки "що довше триватиме ця війна, то більше ресурсів вона вимагатиме".

Водночас, сказав він, "у головних столицях чітко розуміють, що поставлено на карту – і в Україні, і на Близькому Сході", оскільки в обох випадках йдеться не лише про регіональну, а й про глобальну безпеку.

Кулеба також заявив, що в Києві розуміють позицію Німеччини, якій потрібен час для ухвалення рішення про передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, хоча й не схвалюють аргумент, що рішення відкладається через те, що цими ракетами нібито можна бити по території РФ. За його словами, Україна має можливість дотягнутися до території Росії й іншою зброєю, яку передають партнери, і це не заважає її передаванню.

  • 2 листопада Кулеба на міністерській конференції у Берліні заявив, що вступ України до Євросоюзу зміцнить безпеку Європи, а не стане для блоку тягарем.
  • 2 листопада Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги одному Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні.
Сергій Бережний
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Дмитро КулебаНімеччинавійськова допомогаTaurus

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