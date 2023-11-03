Кулеба: Не чувствуется, чтобы помощь партнеров Украине как-то уменьшалась

Правительство Украины не наблюдает ослабления международной помощи, несмотря на появление нового очага военной напряженности на Ближнем Востоке. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал в эфире немецкого ZDF.

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По словам Кулебы, он не видит, чтобы поддержка партнеров Украины "как-то уменьшалась", несмотря на то, что союзники начали также помогать Израилю в борьбе с террористами ХАМАС.

Кулеба сказал, что он получает подтверждения "на всех уровнях", что поддержка Украины будет продолжаться.

Министр также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться еще более, поскольку "чем дольше будет длиться эта война, тем больше ресурсов она будет требовать".

При этом, сказал он, "в главных столицах четко понимают, что поставлено на карту – и в Украине, и на Ближнем Востоке", так как речь в обоих случаях идет не только о региональной, но о глобальной безопасности.

Кулеба также заявил, что в Киеве понимает позицию Германии, которой требуется время для принятия решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, хотя и не принимают аргумент, что решение откладывается из-за того, что этими ракетами якобы можно бить по территории РФ. По его словам, у Украины есть возможность дотянуться до территории России и другим оружием, которое передают партнеры, и это не мешает его передаче.

2 ноября Кулеба на министерской конференции в Берлине заявил, что вступление Украины в Евросоюз укрепит безопасность Европы, а не станет для блока обузой.

2 ноября Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о пакете помощи одному Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине.

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