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Кулеба: Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 16:31
Кулеба: Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для Евросоюза - Фото
Фото: Министерство иностранных дел

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на министерской конференции в немецком Берлине заявил, что вступление Украины в Евросоюз укрепит безопасность Европы, а не станет для блока обузой. Его речь была опубликована на сайте ведомства.

"Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС", – сказал Кулеба.

По его словам, агрессия России против Украины показала, что "ЕС может быть сильным и действовать решительно", однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление.

Глава МИД призвал ЕС найти баланс между процессом реформирования блока и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов.

"Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС", – отметил он.

  • 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряд реформ, в том числе антикоррупционных. Также Украина должна завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения. Именно на теме нацменьшинств регулярно спекулирует Венгрия.
  • Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

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Милана Головань
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