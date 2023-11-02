Кулеба: Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для Євросоюзу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на міністерській конференції у німецькому Берліні заявив, що вступ України до Євросоюзу зміцнить безпеку Європи, а не стане для блоку тягарем. Його промову опублікували на сайті відомства.

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"Вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її послаблення. Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС", – сказав Кулеба.

За його словами, агресія Росії проти України показала, що "ЄС може бути сильним і діяти рішуче", однак реформування ЄС не має демотивувати нові країни-члени чи відтерміновувати їх вступ.

Глава МЗС закликав ЄС знайти баланс між процесом реформування блоку і продовженням розширення, аби реформа Євросоюзу не гальмувала вступ нових членів.

"Українці зараз мають найвищий оптимізм щодо європейського проєкту як такого, вони віддані європейським цінностям і принципам. Не можна втратити цей історичний момент і безпрецедентний рівень підтримки. Треба використати цей потенціал, щоб принести більше позитивних змін до ЄС", – зазначив він.

23 червня 2022 року Україна й Молдова отримали статус кандидата в ЄС.

Єврокомісія надала план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Від України чекають низку реформ, зокрема антикорупційних. Також Україна має завершити реформу законодавчої бази для нацменшин і розробити механізми її впровадження. Саме на темі нацменшин регулярно спекулює Угорщина.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу у найближчі роки.

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