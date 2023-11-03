Республіканці у Конгресі проголосували за допомогу лише Ізраїлю, без допомоги України

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги одному Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє CNN.

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Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Ізраїлю у розмірі $14,5 млрд завдяки скороченню на ту саму суму фінансування Федеральної податкової служби. За нього проголосували 214 республіканців та 12 демократів.

Білий дім та Демократична партія, яка контролює Сенат, наполягають, що фінансовий пакет допомоги має об'єднувати допомогу Ізраїлю та Україні. Обґрунтування такого підходу раніше в деталях пояснювали парламентаріям глава Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен.

Байден заявляв, що у разі проходження окремого пакета допомоги для Ізраїлю через обидві палати Конгресу, він накладе на такий законопроєкт вето.

Спікер Сенату Чак Шумер не має наміру виносити законопроєкт на голосування, тому CNN пише, що голосування республіканців може призвести до "законодавчого шатдауну" між палатами Конгресу.

Раніше президент Байден спрямував до Конгресу законопроєкт про об'єднану військову допомогу Україні та Ізраїлю на суму $106 млрд.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада. Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

25 жовтня новим спікером Палати представників Конгресу США став республіканець Майк Джонсон, який раніше голосував проти військової допомоги Україні.

2 листопада Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що пакет допомоги Україні буде пов'язаний з безпекою кордонів США та з'явиться у Палаті представників, щойно законодавці проголосують за пакет допомоги Ізраїлю.

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