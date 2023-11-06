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Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми заплющимо на це очі, якщо отримаємо ППО

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 08:34
Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми заплющимо на це очі, якщо отримаємо ППО - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА, OLEG PETRASYUK)

Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати далекобійні ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить українців додатковими системами протиповітряної оборони напередодні зими. Про це в інтерв'ю німецькому Welt завив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Київ все ж продовжує працювати над темою передання крилатих ракет Taurus Україні.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", – додав він.

В інтерв'ю німецькому ZDF минулого тижня Кулеба заявив, що в Києві розуміють позицію Берліна, якому потрібен час для ухвалення рішення про передання Україні Taurus, хоча й не схвалюють аргумент, що рішення відкладається через те, що цими ракетами нібито можна бити по території РФ.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника.

Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

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Мілана Головань
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війнаДмитро КулебаНімеччинаракетаTaurus

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