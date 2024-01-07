"Не розумію, чому ми вагаємося". Експрезидент Німеччини – про ракети Taurus для України
Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук гостро розкритикував позицію німецького уряду з питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Свої думки він виклав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке наводить Німецька хвиля.
"Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", – заявив Гаук.
Він додав, що в умовах виснажливої позиційної війни й масованих ударів РФ по українських містах "я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка".
Ґаук сказав, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії.
"Нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити – використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", – сказав Ґаук.
Експрезидент Німеччини згадав в інтерв'ю й канцлера Олафа Шольца.
"Канцлер повинен постійно запитувати себе, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного [для неї] миру. Виникає подив, коли нерішучість уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу, – сказав колишній федеральний президент.
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