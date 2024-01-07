"Не розумію, чому ми вагаємося". Експрезидент Німеччини – про ракети Taurus для України

Фото: EPA / CLEMENS BILAN

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук гостро розкритикував позицію німецького уряду з питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Свої думки він виклав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке наводить Німецька хвиля.

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"Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", – заявив Гаук.

Він додав, що в умовах виснажливої позиційної війни й масованих ударів РФ по українських містах "я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка".

Ґаук сказав, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії.

"Нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити – використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", – сказав Ґаук.

Експрезидент Німеччини згадав в інтерв'ю й канцлера Олафа Шольца.

"Канцлер повинен постійно запитувати себе, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного [для неї] миру. Виникає подив, коли нерішучість уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу, – сказав колишній федеральний президент.

Довідка Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.