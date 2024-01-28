Оружейники ФРГ ответили Писториусу: Можем делать оружие в больших объемах – дайте приказ

Руководитель отдела коммуникаций компании, производящей оборудование для ПВО, заявил, что у них есть возможность производить оружие большими объемами

Борис Писториус (Фото: ЭРА)

Производители оружия в Германии отреагировали на слова министра обороны Бориса Писториуса, который объяснил дефицит с поставками военных материалов Украине медлительностью их производства. Они отметили, что промышленность сейчас может производить оружие быстро и в больших объемах. Об этом говорится в материале Bild.

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В интервью для Bild 25 января Писториус сказал, что федеральное правительство будет зависеть от оружейной промышленности в вопросе поставок для Украины.

"Промышленность невероятно старается, но она все еще в довоенном режиме. Это просто не происходит так быстро", – заявил министр.

Бизнесмены отреагировали на это, в частности в компании Hensoldt, которая производит радиолокационное оборудование для системы ПВО IRIS-T, используемой в Украине, отреагировали на эти слова.

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Руководитель отдела коммуникаций компании Йоахим Шранцхофер заявил, что с 24 февраля 2022 года мышление этой компании "изменилось быстро и коренным образом". Он подчеркнул, что у них есть возможность производить оружие "быстро и в больших объемах, для этого должны просто быть изданы приказы".

Председатель Федеральной ассоциации промышленности безопасности и обороны Германии (BDSV) Ганс Кристоф Ацподиен, также не согласен с министром. В частности он отметил, что "сразу после нападения России на Украину министерство обороны попросило нас сделать все возможное, чтобы Бундесвер был готов к действиям".

"Тогда многие наши компании приложили усилия – иногда на собственный риск – чтобы как можно скорее усовершенствовать оборудование Бундесвера", – отметил он.

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Ацподиен считает, вина лежит на правительстве, ведь "сначала почти ничего нельзя было заказать по бюджетным причинам", поэтому компании рисковали, расширяя мощности без перспективы твердого заказа. В то же время он признал, что ситуация кардинально улучшилась после прихода Писториуса на должность.

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер отметил хорошее сотрудничество между федеральным правительством и оружейной промышленностью. Он отметил, что только в 2023 году Rheinmetall получил заказы или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 млрд евро – для Бундесвера и Украины. По его словам, в 2024 году эта сумма возрастет до 15 миллиардов.

В то же время он не согласился с обвинением в медленных поставках и подчеркнул, что темп быстрый.

"Темпы быстрые: то, что раньше заняло бы десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Мы построим новую фабрику боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", – заявил Паппергер.

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Представитель компании Thyssenkrupp Marine Systems из Киля Нильс Беер, которая, в частности, строит подводные лодки и фрегаты заявил, что планируется превратить город на севере ФРГ Висмар в место для строительства новых подводных лодок и фрегатов. Однако, по его словам, соответствующие комиссии от федерального правительства и инвестиции имеют решающее значение для полной активации.

"Поэтому мы готовы, когда федеральное правительство будет нуждаться в нас", – добавил Бейер.

17 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

Германия продолжает последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus. 17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

В Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 тысяч военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

Также в упомянутом интервью, министр обороны Германии Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику, но это не нужно его стране. Он тогда подчеркнул, что сегодня Германия практически ежедневно отправляет Украине оружие и боеприпасы.

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