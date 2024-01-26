Глава Міноборони Німеччини: холодна війна була більш передбачуваною, ніж ситуація сьогодні

Пісторіус вкотре наголосив, що країнам НАТО потрібно готуватися до війни з РФ, але, найімовірніше, вона не відбудеться найближчим часом

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА / Filip Singer)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю таблоїду Bild заявив, що холодна війна була більш передбачуваною, ніж "світова ситуація, яку ми маємо зараз". Ці слова пролунали на тлі вже регулярних заяв лідерів західних країн про можливу війну з Росією.

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"Ми виходимо з 30-річного миру, з 30 років мирних дивідендів, від яких всі виграли. А тепер шлях лежить в інший бік. Ми повинні дуже, дуже прискорити темп, щоб підготувати себе до найгіршого сценарію", – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Росії на країну НАТО, Пісторіус висловив припущення, що зараз Москва точно не вдасться до такого кроку, але "ніхто не знає, чи триватиме так і далі".

"Нам необхідний принцип стримування, ми знаємо це з часів холодної війни. Тоді все було більш передбачувано, ніж ситуація, яку маємо сьогодні", – додав міністр оборони Німеччини.

17 січня 2024 року очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

25 січня віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що як мінімум у п'яти країнах НАТО "серйозно моделюють сценарій потенційної війни з Росією".

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