Війна Росії та НАТО наступного року неможлива, але треба готуватися — головком армії Литви
Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року. Про це він повідомив в ефірі радіо Žinių radijas.
За його словами, після оцінки поточних можливостей Росії ймовірність її війни з НАТО наступного року "вкрай низька".
"У них немає таких можливостей, щоб розпочати війну з блоком НАТО, це неможливо", – заявив Рупшис.
Він зазначив, що у разі "зміни відповідних умов можлива і зміна ситуації з безпекою".
"Литві в будь-якому випадку слід готуватися до можливого конфлікту. Мене більше турбують можливі конфлікти не тільки в Європі, а й в інших точках світу, які можуть призвести до більш масштабної війни", – сказав воєначальник.
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