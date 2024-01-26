Війна Росії та НАТО наступного року неможлива, але треба готуватися — головком армії Литви

Рупшис заявив, що ймовірність війни Росії та НАТО наступного року вкрай низька, Москва не має можливостей

Валдемарас Рупшис (Фото: скриншот з відео)

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року. Про це він повідомив в ефірі радіо Žinių radijas.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, після оцінки поточних можливостей Росії ймовірність її війни з НАТО наступного року "вкрай низька".

"У них немає таких можливостей, щоб розпочати війну з блоком НАТО, це неможливо", – заявив Рупшис.

Він зазначив, що у разі "зміни відповідних умов можлива і зміна ситуації з безпекою".

"Литві в будь-якому випадку слід готуватися до можливого конфлікту. Мене більше турбують можливі конфлікти не тільки в Європі, а й в інших точках світу, які можуть призвести до більш масштабної війни", – сказав воєначальник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили надію на організацію зустрічі у рамках Люблінського трикутника з президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

Читайте також: МЗС Литви про можливість нападу Росії: Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї – відео