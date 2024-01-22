МЗС Литви про можливість нападу Росії: Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї – відео

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/ TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, а тоді наступними будуть країни Балтії. Також він наголосив, що ця війна Росії проти України – "війна за наше існування". Про це стало відомо з його заяви перед початком зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі.

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Ландсбергіс наголосив, що Україна наразі стримує російську агресію на своїй території. Він висловив сподівання на український успіх у цій війні.

"Але якщо їм [українцям] це не вдасться, ви повинні бути готовими відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", – зазначив очільник литовського МЗС.

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Також, за його словами, першими під небезпеку можуть потрапити країни Балтії. Він сподівається, що "це достатній сигнал нашим друзям і партнерам в Європі, в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно".

"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії", – наголосив Ландсбергіс.

Він додав, що російська війна проти України – це "війна за наше існування", та додав, що Литва "відчуває холод війни на шиї".

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС повинен відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також наголосив на тому, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили сподівання щодо організації зустрічі у межах Люблінського трикутника із президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

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