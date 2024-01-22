МЗС Литви про можливість нападу Росії: Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї – відео
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, а тоді наступними будуть країни Балтії. Також він наголосив, що ця війна Росії проти України – "війна за наше існування". Про це стало відомо з його заяви перед початком зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі.
Ландсбергіс наголосив, що Україна наразі стримує російську агресію на своїй території. Він висловив сподівання на український успіх у цій війні.
"Але якщо їм [українцям] це не вдасться, ви повинні бути готовими відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", – зазначив очільник литовського МЗС.
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Також, за його словами, першими під небезпеку можуть потрапити країни Балтії. Він сподівається, що "це достатній сигнал нашим друзям і партнерам в Європі, в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно".
"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії", – наголосив Ландсбергіс.
Він додав, що російська війна проти України – це "війна за наше існування", та додав, що Литва "відчуває холод війни на шиї".
- 19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.
- 21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС повинен відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також наголосив на тому, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.
- Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили сподівання щодо організації зустрічі у межах Люблінського трикутника із президентом Зеленським у найближчому майбутньому.
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