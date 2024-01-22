МИД Литвы о возможности нападения России: Мы чувствуем холод войны на нашей шее – видео

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если Россию не остановить в Украине, она может продлить свою агрессию, а тогда следующими будут страны Балтии. Также он подчеркнул, что эта война России против Украины – "война за наше существование". Об этом стало известно из его заявления перед началом встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.

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Ландсбергис подчеркнул, что Украина в настоящее время сдерживает российскую агрессию на своей территории. Он выразил надежду на украинский успех в этой войне.

"Но если им [украинцам] это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – отметил глава литовского МИД.

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Также, по его словам, первыми под угрозу могут попасть страны Балтии. Он надеется, что "это достаточный сигнал для наших друзей и партнеров в Европе, в НАТО, что мы должны воспринимать это серьезно".

"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии", – подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что российская война против Украины – это "война за наше существование", и добавил, что Литва "чувствует холод войны на шее".

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

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