Война России и НАТО в следующем году невозможна, но нужно готовиться — главком армии Литвы

Рупшис заявил, что вероятность войны России и НАТО в следующем году крайне низка, у Москвы нет возможностей

Валдемарас Рупшис (Фото: скриншот с видео)

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году. Об этом он сообщил в эфире радио Žinių radijas.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после оценки текущих возможностей России вероятность ее войны с НАТО в следующем году "крайне низка".

"У них нет таких возможностей, чтобы начать войну с блоком НАТО, это невозможно", – заявил Рупшис.

Он отметил, что в случае "изменения соответствующих условий возможно и изменение ситуации с безопасностью".

"Литве в любом случае следует готовиться к возможному конфликту. Меня больше беспокоят возможные конфликты не только в Европе, но и в других точках мира, которые могут привести к более масштабной войне", — сказал военачальник.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

Читайте также: МИД Литвы о возможности нападения России: Мы чувствуем холод войны на нашей шее – видео