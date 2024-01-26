Война России и НАТО в следующем году невозможна, но нужно готовиться — главком армии Литвы
Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году. Об этом он сообщил в эфире радио Žinių radijas.
По его словам, после оценки текущих возможностей России вероятность ее войны с НАТО в следующем году "крайне низка".
"У них нет таких возможностей, чтобы начать войну с блоком НАТО, это невозможно", – заявил Рупшис.
Он отметил, что в случае "изменения соответствующих условий возможно и изменение ситуации с безопасностью".
"Литве в любом случае следует готовиться к возможному конфликту. Меня больше беспокоят возможные конфликты не только в Европе, но и в других точках мира, которые могут привести к более масштабной войне", — сказал военачальник.
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