Стефанішина: Щонайменше п'ять країн НАТО готуються до можливої війни з РФ. Це реальність

На її думку, Росія може повністю відновитися через три-чотири роки, і союзники мають бути готовими

Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що як мінімум у п'яти країнах НАТО "серйозно моделюють сценарій потенційної війни з Росією". Її цитує Радіо Свобода.

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"Ми точно знаємо, що як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється <...> Ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів", – сказала вона.

На думку Стефанішиної, Росії може знадобитися близько трьох-чотирьох років для того, щоб накопичити сили і "збільшити свій апетит". Тому, додала вона, союзники дійсно мають "вивчати уроки історії" та готуватися.

"Ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України. І це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою", – резюмувала Стефанішина.

Водночас у середині січня журналісти німецького таблоїда Bild з посиланням на секретний документ бундесверу написали, що Збройні сили Німеччини нібито готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. В Альянсі заявили, що ця стаття ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм і "нічого спільного з реальністю він не має".

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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