Стефанишина: Как минимум пять стран НАТО готовятся к возможной войне с РФ. Это реальность

По ее мнению, Россия может полностью восстановиться через три-четыре года, и союзники должны быть готовы.

Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что как минимум в пяти странах НАТО "серьезно моделируют сценарий потенциальной войны с Россией". Ее цитирует Радио Свобода.

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"Мы точно знаем, что как минимум в пяти странах-союзниках НАТО такой сценарий моделируется <...> Мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов", – сказала она.

По мнению Стефанишиной, России может понадобиться около трех-четырех лет для того, чтобы накопить силы и увеличить свой аппетит. Поэтому, добавила она, союзники действительно должны изучать уроки истории и готовиться.

"Мы надеемся, что это приведет к усилению европейской обороны, внедрению системы единых оборонных закупок, внедрению единой политики ЕС по оборонной индустрии, усилению самого НАТО, соответствующему решению по Украине. И это требует времени и требует поддержки Украины, чтобы мы выстояли, пока Европа станет сильнее", – резюмировала Стефанишина.

В то же время, в середине января журналисты немецкого таблоида Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера написали, что Вооруженные силы Германии якобы готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. В Альянсе заявили, что эта статья основывается на документе, который является учебным сценарием, и "ничего общего с реальностью у него нет".

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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