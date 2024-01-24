Путіну слід вірити, якщо він погрожує нам так, як Україні перед вторгненням – глава МЗС Польщі

Водночас Радослав Сікорський вважає, що Росія зараз не наважиться на конфронтацію з НАТО

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що західним країнам варто вірити погрозам російського диктатора Володимира Путіна, готуючись до можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив в інтерв'ю російському опозиційному ЗМІ Настоящее время.

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У Сікорського запитали, наскільки реальні прогнози західних експертів щодо можливого нападу Росії на будь-яку з країн НАТО.

Глава польського МЗС відповів: "Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І до цього потрібно готуватися".

Водночас Сікорський вважає, що зараз Росія не зможе напасти на країни НАТО, оскільки майже весь її ресурс в Україні.

"Ми зараз починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам’ять не зраджує, в них беруть участь 70 000 чи 90 000 військових. Тож Росії краще не намагатися, бо вона програє. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків та багато іншої військової техніки", – сказав міністр.

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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