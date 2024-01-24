Путіну слід вірити, якщо він погрожує нам так, як Україні перед вторгненням – глава МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що західним країнам варто вірити погрозам російського диктатора Володимира Путіна, готуючись до можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив в інтерв'ю російському опозиційному ЗМІ Настоящее время.
У Сікорського запитали, наскільки реальні прогнози західних експертів щодо можливого нападу Росії на будь-яку з країн НАТО.
Глава польського МЗС відповів: "Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І до цього потрібно готуватися".
Водночас Сікорський вважає, що зараз Росія не зможе напасти на країни НАТО, оскільки майже весь її ресурс в Україні.
"Ми зараз починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам’ять не зраджує, в них беруть участь 70 000 чи 90 000 військових. Тож Росії краще не намагатися, бо вона програє. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків та багато іншої військової техніки", – сказав міністр.
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