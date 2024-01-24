Путину нужно верить, если он угрожает так, как Украине перед вторжением – глава МИД Польши

В то же время Радослав Сикорский считает, что Россия сейчас не решится на конфронтацию с НАТО

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западным странам следует верить угрозам российского диктатора Владимира Путина, готовясь к возможной агрессии со стороны России. Об этом он заявил в интервью российскому оппозиционному СМИ Настоящее время.

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У Сикорского спросили, насколько реальны прогнозы западных экспертов по поводу возможного нападения России на любую из стран НАТО.

Глава польского МИД ответил: "Я не собираюсь спекулировать. Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. И к этому нужно готовиться".

В то же время, Сикорский считает, что сейчас Россия не сможет напасть на страны НАТО, поскольку почти весь ее ресурс в Украине.

"Мы сейчас начинаем самые большие учения НАТО в истории. Если память не изменяет, в них принимают участие 70 000 или 90 000 военных. Поэтому России лучше не пытаться, потому что она проиграет. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и много другой военной техники", – сказал министр.

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсека НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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