Начальник Генштабу Британії: Влада має підготувати британців до можливої війни з Росією
Начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією, їм доведеться стати до зброї. Його цитує The Guardian.
"Ми не матимемо імунітету, і як довоєнне покоління, ми повинні так само підготуватися – і це є загальнонаціональним завданням. Україна жорстоко ілюструє, що регулярні армії починають війни, а виграють їх громадянські армії", – сказав він, загадавши міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.
На початку січня Болін заявив, що його країні може загрожувати війна, і закликав земляків робити внесок в оборону.
"Усім шведам необхідно діяти зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційному статусі, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", – сказав він тоді.
Сандерс сказав, що не виступає за загальний призов британців, але бачить необхідність усвідомлення у суспільстві того, що військовий конфлікт з Росією можливий.
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