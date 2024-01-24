Начальник Генштабу Британії: Влада має підготувати британців до можливої війни з Росією

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Начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією, їм доведеться стати до зброї. Його цитує The Guardian.

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"Ми не матимемо імунітету, і як довоєнне покоління, ми повинні так само підготуватися – і це є загальнонаціональним завданням. Україна жорстоко ілюструє, що регулярні армії починають війни, а виграють їх громадянські армії", – сказав він, загадавши міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.

На початку січня Болін заявив, що його країні може загрожувати війна, і закликав земляків робити внесок в оборону.

"Усім шведам необхідно діяти зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційному статусі, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", – сказав він тоді.

Сандерс сказав, що не виступає за загальний призов британців, але бачить необхідність усвідомлення у суспільстві того, що військовий конфлікт з Росією можливий.

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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