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Начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что власти должны морально подготовить британцев к тому, что в случае потенциальной войны с Россией, им придется приступить к оружию. Его цитирует The Guardian.

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"У нас не будет иммунитета, и как довоенное поколение, мы должны так же подготовиться – и это общенациональная задача. Украина жестоко иллюстрирует, что регулярные армии начинают войны, а выиграют их гражданские армии", – сказал он, приказав министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскар Болин.

В начале января Болин заявил, что его стране может угрожать война, и призвал земляков вносить вклад в оборону.

"Всем шведам необходимо действовать сейчас, чтобы повысить устойчивость страны в случае войны. Мир не является неподвижной константой. Многие говорили это ко мне, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и ясно: в Швеции может быть война", – сказал он тогда.

Сандерс сказал, что не выступает за всеобщий призыв британцев, но видит необходимость осознания в обществе того, что военный конфликт с Россией возможен.

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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