Коордштаб відреагував на вкид росіян про військовополонених ЗСУ на борту Іл-76: Перевіряємо
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію щодо вкиду російської воєнної пропаганди. Раніше у Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.
Топпропагандистські росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що на борту літака перебували нібито 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну, шість членів екіпажу літака і троє осіб супроводу.
Коордштаб відреагував, закликавши українців не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію до оприлюднення офіційних заяв.
"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію <...> Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", – додали у пресслужбі.
- Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням. Також з'явились фото уламків.
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