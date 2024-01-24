Коордштаб відреагував на вкид росіян про військовополонених ЗСУ на борту Іл-76: Перевіряємо

Українців закликали довіряти офіційній інформації та не поширювати те, що не підтверджено

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію щодо вкиду російської воєнної пропаганди. Раніше у Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

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Топпропагандистські росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що на борту літака перебували нібито 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну, шість членів екіпажу літака і троє осіб супроводу.

Коордштаб відреагував, закликавши українців не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію до оприлюднення офіційних заяв.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію <...> Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", – додали у пресслужбі.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням. Також з'явились фото уламків.

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