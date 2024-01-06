Бійці Головного управління розвідки вдарили по позиціях російської протиповітряної оборони у Бєлгородській області. Відео успішної спецоперації опублікували у Telegram.

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Розвідники зазначили, що ураження російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" сталося у межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24.

На поширеному відео видно, як оператор українського дрона проводить розвідку прикордонної території та виявляє російські ЗРГК.

Вже за секунду по ворожих ППО прилітає снаряд. Вартість одного такого "Панцира" становить орієнтовно $10-15 млн.

Вдень 5 січня у ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що під час цієї спецоперації було важко поранено "досить знакову" особу серед російських окупантів.

Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. У ЗСУ повідомили, що того самого дня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.

Сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові також знищили командний пункт військового аеродрому Саки у Новофедорівці.

Також бійці ГУР вразили російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине у Криму.

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