Коордштаб отреагировал на вброс россиян о военнопленных ВСУ на борту Ил-76: Проверяем

Украинцев призвали доверять официальной информации и не распространять то, что не подтверждено

Ил-76 (Фото: росСМИ)

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

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Топ-пропагандистские росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что на борту самолета находились якобы 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и три человека сопровождения.

Коордштаб отреагировал, призвав украинцев не распространять недостоверную и непроверенную информацию до обнародования официальных заявлений.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию <...> Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", – добавили в пресс-службе.

Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке. Также появились фото обломков.

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