У Шойгу вкинули, що на борту Іл-76 загинули українські полонені. Міноборони: З'ясовуємо

У Міноборони Росії вкинули інформацію про нібито українських полонених на борту Іл-76

Літак Іл-76 (Фото: ресурс окупантів)

У Міноборони Росії вкинули інформацію нібито про те, що на борту транспортного літака Іл-76, який розбився на Бєлгородщині, перебували 65 українських полонених. В українському оборонному відомстві заявили, що з'ясовують інформацію.

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Після падіння літака окупанти заявили про загибель нібито 65 полонених із Сил оборони, а також шести членів екіпажу та трьох супровідників.

Росіяни написали, що їх "везли на обмін".

У коментарі Суспільному в Міноборони заявили, що поки що не можуть підтвердити, що літак вразили українські воїни.

Також там зазначили, що "ще з'ясовують інформацію".

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням. Також з'явились фото уламків.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.

Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" людина серед російських окупантів.

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