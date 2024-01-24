У Шойгу вбросили, что на борту Ил-76 погибли украинские пленные. Минобороны: Выясняем

В Минобороны России вбросили информацию о якобы украинских пленных на борту рухнувшего Ил-76

Самолет Ил-76 (Фото: ресурс оккупантов)

В Минобороны России вбросили информацию якобы о том, что на борту транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области, находились 65 украинских пленных. В украинском оборонном ведомстве заявили, что выясняют информацию.

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После падения самолета оккупанты заявили о гибели якобы 65 пленных из Сил обороны, а также шесть членов экипажа и трех сопровождающих.

Россияне написали, что их "везли на обмен".

В комментарии Суспильному в Минобороны заявили, что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские воины.

Также там отметили, что "еще выясняют информацию".

Видео момента падения самолета можно посмотреть на ссылке. Также появились фото обломков.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Позднее начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

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