Под Белгородом рухнул самолет Ил-76. Он полностью уничтожен, экипаж погиб — видео падения
В Белгородской области России рухнул российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов. Соответствующее видео публикуют местные пропагандистские ресурсы.
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Судя по видео из социальных сетей, самолет буквально врезался в землю и был уничтожен полностью.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что "происшествие" случилось в Корочанском районе.
Он сказал, что на месте работают российские спасатели и следователи.
Корочанский район расположен на северо-восток от Белгорода.
Что привело к крушению самолета врага, пока неизвестно.
Россияне пишут, что на борту находились 63 человека, все они погибли.
- 1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.
- 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.
- Позднее начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.
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