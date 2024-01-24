В Белгородской области России рухнул российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов. Соответствующее видео публикуют местные пропагандистские ресурсы.

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Судя по видео из социальных сетей, самолет буквально врезался в землю и был уничтожен полностью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что "происшествие" случилось в Корочанском районе.

Он сказал, что на месте работают российские спасатели и следователи.

Корочанский район расположен на северо-восток от Белгорода.

Что привело к крушению самолета врага, пока неизвестно.

Россияне пишут, что на борту находились 63 человека, все они погибли.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Позднее начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

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