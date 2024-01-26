Глава Минобороны Германии: Холодная война была более предсказуемой, чем ситуация сегодня

Писториус в очередной раз подчеркнул, что странам НАТО нужно готовиться к войне с РФ, но, скорее всего, она не состоится в ближайшее время

Борис Писториус (Фото: ЭРА/Filip Singer)

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью таблоиду Bild заявил, что Холодная война была более предсказуемой, чем "мировая ситуация, которую мы имеем сейчас". Это заявление прозвучало на фоне уже регулярных заявлений лидеров западных стран о возможной войне с Россией.

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"Мы выходим из 30-летнего мира, из 30 лет мирных дивидендов, от которых мы все выиграли. А теперь путь лежит в другую сторону. Мы должны очень, очень ускорить темп, чтобы подготовить себя к самому худшему сценарию", – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном нападении России на страну НАТО, Писториус высказал предположение, что сейчас Москва точно не прибегнет к такому шагу, но "никто не знает, будет ли так продолжаться".

"Нам необходим принцип сдерживания, мы знаем это со времен холодной войны. Тогда все было более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", – добавил министр обороны Германии.

17 января 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предполагаемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что-либо, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

25 января в интерпремьере по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что как минимум в пяти странах НАТО "серьезно моделируют сценарий потенциальной войны с Россией".

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