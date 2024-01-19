У Шольца все ще проти постачання ракет Taurus. Депутат: Краще відмовитися поки від передавання
Депутат Бундестагу від панівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), член Комітету з питань оборони Йоганнес Арльт вбачає низку негативних наслідків для Бундесверу в разі ухвалення рішення про передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Також в ефірі радіомовника Deutschlandfunk він наголосив, що Німеччина має у своєму розпорядженні обмежену кількість ракет цього типу.
Арльт заявив, що в Бундестазі протягом останніх місяців тривало обговорення передавання Україні ракет Taurus, однак, за його словами, "не всі [з ракет цього типу] готові [до експлуатації]".
Він зазначив, що у випадку передавання цього озброєння для потреб української армії – у Німеччині вони "зникнуть", а країна наразі "не має можливості виробляти їх знову в осяжному майбутньому і поповнювати ними наші запаси або постачати більше".
"Тому я вважаю, що в контексті наших союзницьких зобов'язань перед НАТО, цілей планування НАТО і заходів безпеки, яких ми повинні вживати, нам було б краще відмовитися поки від постачання цих крилатих ракет Taurus", – наголосив депутат.
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Водночас німецький депутат вважає, що передавання ракет Україні надасть українським військовим "певне оперативне і тактичне полегшення".
"Україна довела, що вона дуже креативна й може розгортати зброю дуже добре, навіть якщо ми в це не вірили раніше", – зауважив він.
Окрім цього, Арльт додав, що Німеччина у процесі надання допомоги Україні "дуже далеко попереду, на відміну від інших країн, таких як Франція, які, на жаль, роблять лише дуже мінімальні внески й, безумовно, могли б робити більше".
- На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.
- 17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus.
- Народний депутат Чернєв заявив, що голосування Бундестагу за передавання Україні далекобійних ракет Taurus, швидше за все, відбудеться до 22 лютого.
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