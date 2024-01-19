У Шольца все ще проти постачання ракет Taurus. Депутат: Краще відмовитися поки від передавання

Йоганнес Арльт (Фото: German Bundestag)

Депутат Бундестагу від панівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), член Комітету з питань оборони Йоганнес Арльт вбачає низку негативних наслідків для Бундесверу в разі ухвалення рішення про передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Також в ефірі радіомовника Deutschlandfunk він наголосив, що Німеччина має у своєму розпорядженні обмежену кількість ракет цього типу.

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Арльт заявив, що в Бундестазі протягом останніх місяців тривало обговорення передавання Україні ракет Taurus, однак, за його словами, "не всі [з ракет цього типу] готові [до експлуатації]".

Він зазначив, що у випадку передавання цього озброєння для потреб української армії – у Німеччині вони "зникнуть", а країна наразі "не має можливості виробляти їх знову в осяжному майбутньому і поповнювати ними наші запаси або постачати більше".

"Тому я вважаю, що в контексті наших союзницьких зобов'язань перед НАТО, цілей планування НАТО і заходів безпеки, яких ми повинні вживати, нам було б краще відмовитися поки від постачання цих крилатих ракет Taurus", – наголосив депутат.

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Водночас німецький депутат вважає, що передавання ракет Україні надасть українським військовим "певне оперативне і тактичне полегшення".

"Україна довела, що вона дуже креативна й може розгортати зброю дуже добре, навіть якщо ми в це не вірили раніше", – зауважив він.

Окрім цього, Арльт додав, що Німеччина у процесі надання допомоги Україні "дуже далеко попереду, на відміну від інших країн, таких як Франція, які, на жаль, роблять лише дуже мінімальні внески й, безумовно, могли б робити більше".

ДОВІДКА Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus.

Народний депутат Чернєв заявив, що голосування Бундестагу за передавання Україні далекобійних ракет Taurus, швидше за все, відбудеться до 22 лютого.

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