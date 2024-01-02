"Інакше це не допомога": У Бундестазі закликали Шольца передати ЗСУ далекобійні Taurus

Taurus потрібно почати передавати Україні негайно, щоб максимально ускладнити військову логістику РФ, заявили в оборонному комітеті Бундестагу

Ракета Taurus (Скриншот із відео)

Зобов'язання Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, стане порожнім звуком, якщо військова допомога Україні не буде значно посилена. Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, пише Deutsche Welle.

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Після новорічних повітряних ударів країни-агресора по Україні Штрак-Циммерман знову закликала уряд Німеччини схвалити передання Україні крилатих ракет Taurus.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше комплектовання, і Taurus потрібно почати передавати негайно, щоб максимально ускладнити логістику армії Росії", – заявила голова оборонного комітету Бундестагу.

Вона вважає, що зобов'язання уряду канцлера Олафа Шольца підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, "виявиться порожнім звуком" і втратить сенс, якщо військову допомогу не буде суттєво збільшено.

Те саме стосується і міжнародної коаліції з передання Україні винищувачів F-16, вона має діяти "зі значно більшим прискоренням", сказала Штрак-Циммерман.

Член оборонного комітету парламенту Німеччини Сара Нанні також вважає, що для України зараз критично важливі постачання артилерійських снарядів, ракет Taurus та запчастин для німецької важкої техніки.

Опозиційний блок ХДС/ХСС також має намір висунути вимогу щодо передання Україні ракет високої дальності, пише видання з посиланням на AFP. Повний список вимог опозиція ухвалить на з'їзді на початку січня.

Як нагадує DW, коаліційний уряд Шольца відмовився передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки разом з ними Німеччина має надавати ЗСУ персонал для обслуговування ракет та геодані цілій на території РФ, а це нібито може зробити ФРН прямим учасником війни Росії проти України.

6 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ракети Taurus "не змінять правила гри" в Україні.

ДОВІДКА Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника.



Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.



Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника.Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина відмовляється надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Глава МЗС Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.

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