"Иначе это не помощь": В Бундестаге призвали Шольца передать ВСУ дальнобойные Taurus

Taurus нужно начать передавать Украине немедленно, чтобы максимально затруднить военную логистику РФ, заявили в оборонном комитете Бундестага

Ракета Taurus (Скриншот из видео)

Обязательство Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если военная помощь Украине не будет "значительно усилена". Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Deutsche Welle.

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После новогодних воздушных ударов страны-агрессора по Украине Штрак-Циммерман вновь призвала правительство Германии одобрить передачу Украине крылатых ракет Taurus.

"Украине нужно больше боеприпасов, больше комплектующих, и Taurus нужно начать передавать немедленно, чтобы максимально затруднить логистику армии России", – заявила глава оборонного комитета бундестага.

Она считает, что обязательство правительства канцлера Олафа Шольца поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "окажется пустым звуком" и потеряет смысл, если военная помощь не будет существенно увеличена.

То же самое относится и к международной коалиции по передаче Украине истребителей F-16, она должна действовать "со значительно большим ускорением", сказала Штрак-Циммерман.

Член оборонного комитета парламента Германии Сара Нанни также считает, что для Украины сейчас критически важны поставки артиллерийских снарядов, ракетах Taurus и запчастей для немецкой тяжелой техники.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС также намерен выдвинуть требование по передаче Украине ракет высокой дальности, пишет издание со ссылкой на AFP. Полный список требований оппозиция примет на съезде в начале января.

Как напоминает DW, коалиционное правительство Шольца отказалось передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, так как вместе с ними Германия должна будет предоставлять ВСУ обслуживающий ракеты персонал и геоданные о целях на территории РФ, а это якобы может сделать ФРГ прямым участником войны России против Украины.

6 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в Украине.

СПРАВКА Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника.



Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника.Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов, Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Глава МИД Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.

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