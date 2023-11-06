Глава Минобороны Германии заявил, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в Украине
06.11.2023, 12:28
Борис Писториус (Фото: EPA/Olivier Matthys)
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины. Об этом он сообщил на конференции NATO Talk в Берлине, цитирует его Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, он не думает, что ракеты данного типа станут "геймченджером".
Он отметил, что пока не может ничего объявить насчет Taurus, а Германия "не должна игнорировать собственные интересы".
"Правительство должно проверить каждый шаг по поставке вооруженных систем, и решения даются очень нелегко. ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", — сказал Писториус.
Глава ведомства подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США.
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника.
Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.
Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном"контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотальной заминированности территории штурмов, Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны"..
- Глава МИД Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.
Читайте также: Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии