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Глава Минобороны Германии заявил, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 12:28
Глава Минобороны Германии заявил, что ракеты Taurus
Борис Писториус (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины. Об этом он сообщил на конференции NATO Talk в Берлине, цитирует его Укринформ.

По его словам, он не думает, что ракеты данного типа станут "геймченджером". 

Он отметил, что пока не может ничего объявить насчет Taurus, а Германия "не должна игнорировать собственные интересы". 

"Правительство должно проверить каждый шаг по поставке вооруженных систем, и решения даются очень нелегко. ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", — сказал Писториус.

Глава ведомства подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США. 

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. 

Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. 

Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

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Дмитрий Гриниченко
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